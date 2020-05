Wochenlang waren die Schulen zu, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Jetzt fährt der Betrieb wieder hoch. Für Tausende Jugendliche beginnen die Realschulprüfungen.

Magdeburg (dpa/sa) - Drei Wochen später als ursprünglich geplant starten rund 8000 Schülerinnen und Schüler in ihre entscheidenden Realschulprüfungen. Am Montag stehen zunächst die Tests im Fach Deutsch auf dem Programm, wie das Bildungsministerium mitteilte. Am Mittwoch folgt Englisch und am Freitag Mathematik.

"Die Prüfungen finden in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt", sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) laut Mitteilung. Ziel sei es gewesen, reguläre Abschlüsse zu ermöglichen, um die Zukunftschancen der Jugendlichen nicht zu gefährden. "Ich bin froh, dass dies gelungen ist." Mit einem Realschulabschluss eröffneten sich vielfältige Chancen und Perspektiven für künftige Fachkräfte.

Ursprünglich sollten die Tests schon am 20. April starten. Das Ministerium hatte jedoch frühzeitig entschieden, die Prüfungen wegen der wochenlangen coronabedingten Schulschließungen zu verschieben. Seit Mitte März waren die Schulen und Kitas im Land geschlossen. Ihr Betrieb wird derzeit schrittweise wieder hochgefahren. Bereits am 4. Mai begannen die Abiturprüfungen im Land - eine Woche später als ursprünglich geplant.

Seit 23. April durften alle Abschlussjahrgänge in die Schulen zurückkehren, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Diese Regelung galt auch für all die Tausenden Realschulprüflinge an Sekundar-, Gemeinschafts-, Gesamt- sowie einigen Förderschulen. Seit Anfang Mai sind auch die Jugendlichen zurück in den Klassenzimmern, die nächstes Jahr ihren Abschluss machen.

Bis zum Start der Pfingstferien am 18. Mai sollen alle Klassenstufen für mindestens einen Tag zum direkten Austausch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in die Schulen zurückkehren. Ab 2. Juni soll dann der neue Modus starten, bei dem Klassen in Gruppen aufgeteilt abwechselnd in der Schule und mit Aufgaben zuhause lernen. So soll der nötige Sicherheitsabstand gewährt werden.