Leipzig (dpa) - Modernste Haustechnik und kreatives Handwerk aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen will die Mitteldeutsche Handwerksmesse von diesem Samstag an in Leipzig präsentieren. Die Leistungsschau findet in Kombination mit der Messe Haus-Garten-Freizeit statt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird sie eröffnen (10.00 Uhr).

Bis zum 3. März präsentieren mehr als 1100 Aussteller aus 22 Ländern ihre Produkte und Leistungen. Die Handwerker zeigen unter anderem ihre Möglichkeiten zur digitalen Vernetzung von Haustechnik, Smart-Home-Lösungen sowie barrierefreies Sehen. Aber auch Silberschmiede, Vogelhausbauer und Stilberater sind mit von der Partie.

Parallel findet die Messe "Haus Garten Freizeit" statt. Mit der Erlebniswelt "Faszination Vietnam" präsentiert die Messe ein Programm zu einem Land im Wandel, das erklärtermaßen Tradition und Moderne vereint.

