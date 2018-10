Weißenfels (dpa/sa) - Der Mitteldeutsche BC hat auf die Negativserie zum Saisonstart der Basketball-Bundesliga reagiert und sich personell verstärkt. Am Freitag gaben die Sachsen-Anhalter die Verpflichtung des Serben Jovan Novak bekannt. Der 23-jährige Serbe kommt vom polnischen Erstligisten Dabrowa Gornicza und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Der Spielmacher, der in einem Test gegen Chemnitz überzeugte wird am Samstag gegen Bamberg seinen ersten Einsatz in der Bundesliga feiern. Möglich wurde der Transfer durch das zusätzliche Engagement von MBC-Hauptsponsor Puraglobe. Der MBC ist nach vier Spielen noch immer sieglos.

