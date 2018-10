Weißenfels (dpa/sa) - Der in der Basketball-Bundesliga noch sieglose Mitteldeutsche BC hat den Serben Jovan Novak verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom polnischen Erstligisten Dabrowa Gornicza nach Weißenfels, wie der MBC am Freitag mitteilte. Bei den "Wölfen" unterschrieb der Spielmacher einen Vertrag bis Saisonende. Bereits im Punktspiel an diesem Samstag gegen Bamberg soll er zum Einsatz kommen.

