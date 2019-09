Halle (dpa/sa) - Arbeitsstaatssekretärin Susi Möbbeck (SPD) hat sich für mehr Zuwanderung nach Sachsen-Anhalt ausgesprochen. "Wenn dieses Land ökonomisch, kulturell und insgesamt attraktiv und lebenswert sein will, dann wird Sachsen-Anhalt um Zuwanderung werben müssen", sagte sie in Halle. Zuvor betonte sie: "Sachsen-Anhalt ist und wird noch in stärkerem Maße auf Zuwanderung angewiesen sein." Geflüchtete Menschen müssten schnell ankommen und in Kontakt mit der Bevölkerung kommen können.

Zudem seien Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten wichtig. Denn eine Herausforderung im Land sei es, dem Fachkräftemangel und einer Überalterung der Gesellschaft entgegen zu wirken. Dies könne nur gelingen, wenn eine gesellschaftliche Willkommenskultur aufgebaut werde. Sie sagte zudem: "Auch AfD-Wähler brauchen Pflegekräfte und ärztliche Versorgung - nicht nur in Halle, auch im Land."

