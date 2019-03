Staßfurt/Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Betrüger in einer Bank in Staßfurt (Salzlandkreis) gefasst. Mit gefälschten Unterlagen habe sich der 30 Jahre alte Magdeburger schon im Januar einen gewerblichen Kredit in Höhe von 80 000 Euro erschlichen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dazu habe er unter anderem falsche Businesspläne, eine Gewerbeanmeldung, Diplome und Personaldokumente vorgelegt. Laut Polizei flog der zunächst Unbekannte auf, als er es mit der gleichen Masche in Staßfurt noch einmal versuchte. Die Mitarbeiter bestellten den 30-Jährigen zu einem Termin, dabei wurde der Mann am Donnerstag festgenommen. Wegen fehlender Haftgründe sei er im Anschluss an die Maßnahmen entlassen worden. Er muss sich nun vor Gericht verantworten.

Meldung der Polizei