Magdeburg (dpa/sa) - Experten prüfen einen neuen Niedrigwasserrekord für die Elbe in Magdeburg. Am Mittwochmorgen seien 45 Zentimeter am Pegel Strombrücke gemessen worden und damit ein Zentimeter weniger als der bisher niedrigste bekannte Wasserstand dort, sagte Hartmut Rhein vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Magdeburg am Donnerstag. Nun werde geprüft, ob der Wasserstand im statistischen Mittel auch über den Tag so geblieben oder zwischenzeitlich gestiegen sei. "Die Feinmessungen müssen analysiert werden", sagte Rhein. Ergebnisse könnten in der kommenden Woche vorliegen.

Wegen des niedrigen Wasserstand der Elbe ist die Frachtschifffahrt seit Wochen zum Erliegen gekommen. Die Schiffe nutzen Ausweichstrecken etwa über den Mittellandkanal. Auch die Weiße Flotte bedient die Stadtstrecke in Magdeburg schon länger nicht mehr. Stattdessen werden Rundfahrten im Kanalsystem angeboten.

Pegel Magdeburg-Strombrücke

Weiße Flotte Magdeburg