Magdeburg (dpa/sa) - Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Magdeburg schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Freitagnachmittag mit den Rädern seines Mopeds in die Straßenbahnschienen gekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.