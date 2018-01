Magdeburg (dpa/sa) - Im Jahr 2017 haben so viele Sachsen-Anhalter eine Prüfung für den Mopedführerschein mit 15 abgelegt wie in keinem Jahr zuvor. Das teilte die CDU-Landtagsfraktion am Freitag in Magdeburg mit. Landesweit hätten Jugendliche im vergangenen Jahr 2000 Prüfungen absolviert, seit Einführung des Modellprojekts im Mai 2013 seien es 7000 gewesen. "Die Zahlen zeigen, dass das Projekt sehr gut nachgefragt wird und damit einen wesentlichen Beitrag zur Mobilität der Jugendlichen im ländlichen Raum leistet", erklärte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Frank Scheurell.

Ursprünglich sollte das Projekt bis zum 30. April 2018 laufen. Aufgrund des Erfolgs sei es aber um zwei Jahre verlängert worden, heißt es in der Mitteilung. Ziel sei es, daraus ein Regelangebot zu entwickeln. Neben Sachsen-Anhalt beteiligen sich Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an dem Modellprojekt.

Pressemitteilung