Halle (dpa/sa) - Die Verurteilung eines Mannes zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen eines Mordes an seiner Lebensgefährtin in einem Reisebüro in Halle ist rechtskräftig. Der 49-jährige aus Kasachstan stammende Mann hatte gegen das Urteil Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof verwarf diese, wie das Landgericht Halle am Mittwoch mitteilte. Der Mann hatte seine Lebensgefährtin im Dezember 2017 in einem Reisebüro mit 29 Messerstichen getötet. Sie soll ihm wenige Wochen vor der Tat von einem Liebhaber erzählt haben.