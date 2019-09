Halle (dpa) - Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle zeigt in den kommenden Monaten rund 350 Meisterwerke der Moderne. Arbeiten von Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Franz Marc und Oskar Schlemmer sind zu sehen. Anlass ist das Bauhausjubiläum. Nach der Eröffnung am Samstagabend, unter anderem mit Ministerpräsident Reiner Haseloff, wird die Ausstellung von Sonntag an für ein breites Publikum geöffnet sein.

Mit Werken von internationalen Leihgebern ist sie den Angaben zufolge auch eine teilweise Rekonstruktion der ersten Sammlung des Museums, die von den Nazis zerstört wurde. "Wir präsentieren die Werke, wie sie in die Sammlung kamen und wie sich die Stile entwickelt haben", erklärte der Direktor des Museums, Thomas Bauer-Friedrich.

Unter dem Motto "Bauhaus. Meister. Moderne. Das Comeback" sind teils erstmals wieder bedeutende Werke aus der Zeit von 1919 bis 1933 auf rund 1000 Quadratmetern zu sehen. Dazu gehören sieben der einst elf Bilder aus dem berühmten Halle-Zyklus von Lyonel Feininger, die zugleich mit einer multimedialen Installation zu Entwürfen von Bauhausgründer Walter Gropius in Szene gesetzt werden. Die Exponate der Ausstellung stammen aus der Sammlung des Museums und von Leihgebern aus den USA und Japan. Die Schau wurde von Bund, Land und Sponsoren unterstützt.

Das Museum in Halle besaß nach eigenen Angaben bis in die 1930er Jahre eine der bedeutendsten Sammlungen für zeitgenössische Kunst, die klassische Moderne. Dazu gehörten Werke des Expressionismus und Konstruktivismus. Nach der Machtergreifung der Nazis wurde die Sammlung als "Entartete Kunst" zerstört. Insgesamt 147 Kunstwerke gingen laut Museum verloren. Mit der Ausstellung werden nun 40 der Arbeiten wieder zusammen gezeigt. Die Schau ist bis zum 12. Januar 2020 zu sehen.

