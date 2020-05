Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort. Foto: picture alliance / dpa / Symbolbild Malte Christians

Gardelegen (dpa/sa) - Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einem Waldweg in der Nähe von Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) gegen einen Baum gerast und gestorben. Der Mann sei am Samstagabend in dem Waldgebiet zwischen den Ortsteilen Breitenfeld und Solpke mit seiner Maschine unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus noch ungeklärter Ursache kam er vom Weg ab, fuhr gegen einen Baum und fiel vom Motorrad. Er zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.