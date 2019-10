Hohenseeden (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Jerichower Land gestorben. Am Mittwochabend stieß er mit seinem Motorrad gegen ein Auto auf der B1 bei Hohenseeden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. In dem Auto wurde niemand verletzt.