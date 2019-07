Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Dessau-Roßlau gestorben. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 35-Jährige am frühen Mittwochabend mit seinem Fahrzeug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb er später.