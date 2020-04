Das schöne Wetter zieht in diesen Tagen auch Motorradfahrer auf die Straßen. An diesem Wochenende verunglückten zwei Biker auf den Straßen Niedersachsens - eine davon tödlich.

Neuenhaus (dpa/lni) - Eine Motorradfahrerin ist im Landkreis Grafschaft Bentheim nach der Kollision mit einem Baum gestorben. In der Nähe der Stadt Neuenhaus kam die 30-Jährige in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Grund für den Unfall am Freitagabend zunächst nicht bekannt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Samstagabend erlag sie ihren Verletzungen.

Auch im Landkreis Goslar verletzte sich am Samstag ein Motorradfahrer bei einem Sturz schwer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam auch der 54-Jährige aus dem Landkreis Nordharz (Sachsen-Anhalt) in einer Linkskurve nach rechts ab und stürzte auf ein Feld. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Göttingen geflogen.

