Blankenburg (dpa/sa) - Im Kloster Michaelstein bei Blankenburg im Harz machen Spieldosen, Grammophone, kuriose Orgeln und Harfen den Sonntag (10.30 Uhr) zu einem "Klingenden Museumstag". Der Aktionstag soll das wegen Corona abgesagte Klosterfest ersetzen. Vorführungen sind unter anderem im Salon der Musikausstellung und am Standort der Musikmaschine des Universalgelehrten Salomon de Caus (1576-1626) geplant. Das 170 Quadratmeter großen Gebäude war erst im Vorjahr eigens für den etwa zehn Meter langen und acht Meter breiten Apparat gebaut worden, um ihn besser in Szene zu setzen und auch in Betrieb nehmen zu können. Bei der Musikmaschine handelt sich um eine Art Orgel. Besucher können sich am "Klingenden Museumstag" auch auf vorgetragene Brief und Erzählungen und historische Gewänder freuen.

Das Kloster Michaelstein ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster, das heute als Musikakademie und Museum genutzt wird. Unterstützt von Landkreis und Stadt errichtete das Land 1997 die Stiftung Kloster Michaelstein - Musikinstitut für Aufführungspraxis. Seit 2002 hat die Landesmusikakademie im Kloster ihren Sitz. Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt verwaltet das Kloster seit 2005.

Informationen zum Klingenden Museumstag im Kloster Michaelstein