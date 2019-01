Halle (dpa/sa) - In der Nähe des Hauptbahnhofs Halle haben Bundespolizisten mit einem Diensthund mutmaßliche Buntmetalldiebe gestellt. In der Nacht zum Donnerstag bemerkten die Beamten die dunkel gekleideten Männer, die einen Maschendraht durchtrennt hatten, um auf das Bahngelände zu gelangen, wie die Bundespolizei in Magdeburg mitteilte. Bei den 21 und 47 Jahre alten Tatverdächtigen fanden sie einen Seitenschneider. Sie entdeckten auch zum Abtransport bereitgelegtes Buntmetall.

Der 47-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Halle schon wegen verschiedener Straftaten gesucht. Das Duo muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und des Versuchs des besonders schweren Diebstahls verantworten.

Pressemitteilung