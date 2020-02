Karlsruhe (dpa) - Bei den Razzien gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle in sechs Bundesländern haben die Behörden auch zwei Männer aus Sachsen-Anhalt festgenommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nahmen die Einsatzkräfte am Freitag einen Mann aus dem Salzlandkreis und einen Mann aus dem Landkreis Wittenberg fest. Dabei soll es sich um zwei der acht ermittelten Unterstützer der mutmaßlichen Terrorgruppe handeln. Die mutmaßlichen fünf Mitglieder kommen demnach aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.

Die Durchsuchungen hatten seit den Morgenstunden an insgesamt 13 Orten in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler für Festnahmen noch nicht genug in der Hand gehabt. Das Innenministerium in Magdeburg machte am Freitag keine Angaben zu dem Einsatz und verwies auf die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts.

