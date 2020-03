Halle (dpa/sa) - Einen mutmaßlichen Metalldieb hat die Bundespolizei in Halle erwischt. Die Beamten stellten den 35-Jährigen am Mittwoch in der Nähe des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes in der Saalestadt, wie eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Freitag mitteilte. Das Amtsgericht Halle habe am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet. Eine Sicherheitsfirma war auf zwei Personen aufmerksam geworden. Diese flüchteten, als die Polizei eintraf. Der 35-Jährige wurde in einer angrenzenden Gartenanlage gestellt. In einem in Tatortnähe abgestellten Fahrzeug, das den mutmaßlichen Dieben gehörte, fanden die Beamten 70 Meter Kupferkabel.

Pressemitteilung