Vor knapp zwei Wochen ging es Knall auf Fall: Wegen eines Coronavirus-Ausbruchs schlossen zuerst mehrere Schulen, dann wurden mehr als 500 Menschen unter Quarantäne gestellt. Nun wurde die erste Schule wieder geöffnet.

Magdeburg (dpa/sa) - Nachdem Mitte des Monats wegen eines Ausbruchs des Coronavirus mehrere Schulen in Magdeburg geschlossen worden waren, normalisiert sich die Lage wieder. Die Grundschule "Am Umfassungsweg" in der Neuen Neustadt öffnete am Montagmorgen nach 14-tägiger Schließung wieder ihre Türen, wie die Stadt mitteilte. Die Schule liegt in der Nähe von einigen Hausaufgängen, die aktuell komplett unter Quarantäne stehen.

Betroffen von der Quarantäne sind mehr als 500 Menschen. Grund für die Schulschließungen und die Quarantändeanordnungen war ein plötzlicher Ausbruch des Virus Anfang Juni, von dem Schülerinnen und Schüler und Personal an den Schulen betroffen waren.

Auch bei den anderen geschlossenen Schulen geht es voran: Am Dienstag werden fünf Einrichtungen wieder geöffnet, wie die Stadt am Montag mitteilte. Am Mittwoch und Donnerstag werden weitere folgen. Kommenden Montag soll voraussichtlich die letzte der insgesamt elf betroffenen Schulen wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Seit vergangenen Freitag sind in Magdeburg keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. In Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Sozialministeriums sechs neue Fälle verzeichnet. Damit liegt die Zahl der bestätigten Infektionen im Land nun bei 1873 (Stand: 29. Juni, 10.37 Uhr). Davon seien zwei Fälle im Burgenlandkreis, zwei im Salzlandkreis und je einer im Jerichower Land und im Landkreis Börde aufgetreten, teilte das Sozialministerium mit.

Bislang mussten 278 Infizierte im Krankenhaus behandelt werden, 58 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Nach Schätzungen sind bisher 1718 Menschen wieder genesen.

Pressemitteilung Sozialministerium