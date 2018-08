Leipzig (dpa) - Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres müssen die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter schwitzen. Die Temperaturen sinken zwar leicht, aber es wird schwüler und es kommt immer wieder zu Schauern und Gewittern, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig sagte. Am Dienstag waren die Temperaturen bis auf 39,5 Grad gestiegen - gemessen in Bernburg in Sachsen-Anhalt.

Am Mittwoch halte sich die Hitze noch bei um die 37 Grad in Ostsachsen, ansonsten aber zwischen 30 und 32 Grad, sagte der Meteorologe. Am Freitag werde nochmals ein Anstieg der Temperaturen auf bis zu 37 Grad erwartet. Ab dem Wochenende gebe es dann einen Temperaturrückgang auf etwa 30 Grad. Dann würden auch weniger Gewitter erwartet.