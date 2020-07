Magdeburg/Leipzig (dpa/sa) - Nach einem Wochenausklang mit kräftigen Gewittern wird der Montag in Sachsen-Anhalt wieder sommerlich. Am Sonntag seien einige Gewitter mit Blitz und Donner sowie kräftigen Regengüssen über das Land hinweggezogen, sagte DWD-Meteorologe Thomas Hain am Sonntag in Leipzig. Eng begrenzt seien 10 bis 15 Liter Regen je Quadratmeter gefallen. Die neue Woche starte wieder recht freundlich mit sommerlichen Temperaturen. Hain erwartete 25 bis 28 Grad, im Harz weniger. Im Wesentlichen solle es trocken bleiben. Zum Dienstag hin könnten die Temperaturen noch etwas steigen.