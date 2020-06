Halle (dpa/sa) - Nach einem Tiefstand vor zehn Jahren hat die Zahl der Schüler an den allgemeinbildenden Schulen im Land kontinuierlich zugenommen. Gut 197 000 Mädchen und Jungen besuchen im Schuljahr 2019/2020 eine der 870 allgemeinbildenden Schulen im Land, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Im Vergleich zum Schuljahr 2009/2010 seien dies über 23 000 Schüler mehr, ein Plus von 13,4 Prozent. Besonders kräftig wuchs die Schülerzahl in den kreisfreien Städten Halle und Magdeburg mit einem Zuwachs von fast 30 Prozent.

Bei den Landkreisen dominieren mit einem Zugewinn seit dem Schuljahr 2009/10 der Saalekreis mit 21,6 Prozent und der Landkreis Börde mit 17,6 Prozent. Die geringsten Steigerungen verzeichneten den Angaben zufolge der Landkreis Harz (4,5 Prozent), der Altmarkkreis Salzwedel (3,8 Prozent) und der Landkreis Mansfeld-Südharz (3,0 Prozent). Im Landkreis Stendal sind die Schülerzahlen dagegen sogar um 0,8 Prozent gesunken.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes