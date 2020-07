In Gedenken an den Zweijährigen aus Querfurt liegen Blumen und Kerzen vor dem Wohnhaus. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Hendrik Schmidt

Ein Zweijähriger ist offenbar schwer misshandelt worden und gestorben. In Untersuchungshaft sitzen die Mutter und ihr Lebensgefährte. Geäußert haben sie sich bislang nicht. Der Kinderschutzbund erhebt derweil eine Forderung an die Politik.

Querfurt (dpa/sa) - Die Ermittlungen nach dem Tod eines Zweijährigen in Querfurt dauern an. Die 36 Jahre alte Mutter des Kindes sowie deren 30-Jähriger Lebensgefährte sitzen seit Sonntag in Untersuchungshaft. Bislang haben sie sich nicht zu dem Geschehen geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der am Samstag in einer Wohnung aufgefundene Leichnam des Zweijährigen weist laut den Ermittlern massive Verletzungen und Spuren schweren sexuellen Missbrauchs auf.

Der Kinderschutzbund Sachsen-Anhalt bekräftigte mit Blick auf die Ereignisse in Querfurt seine Forderung, Jugendämter mit mehr Geld und Personal auszustatten. "Die Belastung für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist enorm groß. Da muss was passieren, das ist schon dramatisch", sagte Andrea Wegner, Geschäftsführerin des Kinderschutz-Landesverbands Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur.

Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, ist im vergangenen Jahr mit 3549 Fällen des Verdachts einer Kindeswohlgefährdung der höchste Stand seit Einführung der entsprechenden Statistik registriert worden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden fast 10 Prozent mehr Fälle gemeldet, wie das Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Bei Einführung der Statistik im Jahr 2012 waren 2315 solcher Fälle gezählt worden.

Der Kinderschutzbund führt das auch auf mehr Zivilcourage zurück. "Wir sind sehr froh, dass viele Menschen Gefühle und Verhalten von Kindern bewusster wahrnehmen", so Wegner. Als positiv wertet der Kinderschutzbund auch, dass bei drei Viertel der gemeldeten Fälle vermutlich nichts passiert sei. Bei einem solch wichtigen Anliegen sei es besser einmal zu viel als einmal zu wenig Bescheid zu sagen.

Wegner sagt: "Wenn man Kinder über einen längeren Zeitraum kennt und sich deren Verhalten in einer kurzen Zeitspanne stark ändert, es beispielsweise plötzlich stiller und schlechter gelaunt oder auf einmal total aufgekratzt ist, kann das ein Indiz für Misshandlung sein." Im Zweifel könne auch ein Gespräch mit den Eltern sinnvoll sein. Wegner betonte aber auch: "Es kann für jeden Fall auch immer eine harmlose Erklärung wie ein gestorbenes Haustier geben".