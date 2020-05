Quedlinburg/Halberstadt (dpa/sa) - Fünf Tage nach dem brutalen Überfall auf eine Joggerin in Quedlinburg sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. "Wir konnten an seiner Kleidung DNA-Spuren des Opfers sicherstellen", sagte ein Sprecher der Polizei Halberstadt am Sonntag. Dabei habe es sich um Blut gehandelt. "Dem Haftantrag der Staatsanwaltschaft kam das Amtsgericht Quedlinburg am Samstag nach." Am 18. Mai, dem Tattag, sei der 31-Jährige zwar festgenommen worden, für einen Haftantrag habe es aber zunächst nicht gereicht.

Die 53 Jahre alte Frau war am Nachmittag im Quedlinburger Brühlpark von dem einschlägig polizeibekannten Mann mit einem Gegenstand attackiert worden. Sie habe schwere Kopfverletzungen erlitten. Zu einer Vergewaltigung kam es laut Polizeisprecher nicht, weil Zeugen einschritten und den Mann sogar verfolgt hätten. Er müsse sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.