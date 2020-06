Mario Kallnik, Geschäftsführer vom 1. FC Magdeburg, sitzt am Spielfeldrand. Foto: Joachim Sielski/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild Joachim Sielski

Magdeburg (dpa) - Geschäftsführer Mario Kallnik vom abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg hat einen Tag nach der Beurlaubung von Trainer Claus-Dieter Wollitz eigene Fehler eingestanden. Im "Sport Im Osten-Talk" des MDR sagte Kallnik am Donnerstag, in den vergangenen zwei Jahren sei einiges schief gelaufen, für das er als Geschäftsführer mit die Verantwortung trage. "Natürlich war der Sportliche Leiter Maik Franz für bestimmte Kaderplanungen zuständig. Aber die Arbeitsverträge unterzeichne ich und deswegen bin ich froh, dass man mir jetzt die Chance auch gibt, entsprechend mit zu gestalten", sagte Kallnik.

Magdeburg hatte sich am Mittwochabend nach nur elf Spielen von Trainer Wollitz getrennt. Es war die vierte vorzeitige Trennung innerhalb von 19 Monaten. Der Traditionsclub steht derzeit nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen, holte nach dem coronabedingten Neustart aus vier Partien nur vier Punkte. Nachfolger bis Saisonende ist der bisherige Leiter des Nachwuchsleistungszentrum Thomas Hoßmang. Der 53-Jährige spielte in seiner aktiven Zeit in der Bundesliga unter anderen für Dynamo Dresden und Energie Cottbus.

Kallnik fordert von den Spielern in den letzten sieben Begegnungen bedingungslose Leidenschaft, um den Abstieg zu vermeiden. Man habe seit Saisonbeginn es nicht geschafft, Grundwerte wie Leidenschaft, Willen oder Erfolgshunger in die Mannschaft zu tragen. "Wenn uns das gelingt, werden wir auch wieder besseren Fußball sehen und die notwendigen Ergebnisse erreichen, um die Klasse zu halten", sagte Kallnik, der jetzt in Personalunion auch als Sportlicher Leiter fungiert.

