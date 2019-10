Magdeburg (dpa/sa) - Bei den seltenen Roten Sumpfspringaffen im Magdeburger Zoo hat es Nachwuchs gegeben. Das Jungtier habe sich seit seiner Geburt gut entwickelt und beginne schon seine ersten kleinen Klettertouren selbstständig, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Zum Geschlecht des kleinen Äffchens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es ist das erste Junge, das das Magdeburger Zuchtpaar bekommen hat.

Die aus Südamerika stammende Affen, die auch Kupfertitis genannt werden, sind in Deutschland außer in Magdeburg lediglich im Zoologischen Garten Berlin sowie im Duisburger Zoo zu sehen. "Der Erstzuchterfolg in Magdeburg ist zoologisch sehr bedeutsam, nur dem Zoo Berlin gelang ebenso die Zucht dieser auch in der Natur äußerst selten vorkommenden Tierart", erklärte Zoodirektor Kai Perret. Die Sumpfspringaffen gehören den Angaben zufolge seit 2017 zum Tierbestand des Zoo Magdeburg. Sie leben dort im Tapirhaus, wo sie sich vor allem in der Astkonstruktion über den Tapiren aufhalten.

