Magdeburg (dpa/sa) - Nachwuchs für den Justizvollzug: Sachsen-Anhalt hat 27 Anwärter nach erfolgreichem Vorbereitungsdienst in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. Zudem seinen 29 neue Anwärter eingestellt worden, teilte das Justizministerium am Mittwoch mit. Sie sollen ihren Vorbereitungsdienst zum 1. August beginnen. Die Zahlen zeigten, dass die verstärkten Anstrengungen zur Nachwuchsgewinnung erfolgreich seien, erklärte Justizstaatssekretär Hubert Böning. Sachsen-Anhalt braucht nicht nur im Justizvollzug dringend neues Personal. Auch Richter und Staatsanwälte werden gesucht, weil mehr als die Hälfte aller Bediensteten bis 2030 in den Ruhestand gehen.