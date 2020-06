Halle (dpa) - Die zuletzt aussortierten Offensivspieler Terrence Boyd und Marcel Hilßner bekommen unter dem neuen Cheftrainer Florian Schnorrenberg eine neue Chance. Unmittelbar vor der Trennung von Coach Ismail Atalan wurden die Profis nach der 1:5-Pleite des Fußball-Drittligisten Hallescher FC beim FSV-Zwickau vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. "Was vor mir war, spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich gebe jedem Spieler eine Chance", sagte Schnorrenberg der "Mitteldeutschen Zeitung" (Dienstag).

Der HFC muss am Dienstagabend (20.30 Uhr/Magentasport) gegen den Tabellenzweiten Waldhof Mannheim Farbe bekennen. Der Club aus Sachsen-Anhalt rangiert nach 13 sieglosen Spielen in Serie auf dem Abstiegsplatz 17. Neu-Trainer Schnorrenberg kann sein Team nur von der Tribüne aus betreuen. Wie der Club auf dpa-Anfrage bestätigte, hat das neue Trainer-Duo Schnorrenberg/Daniel Ziebig erst einen von zwei vorgeschriebenen Corona-Tests absolviert. Als verlängerter Arm des neuen Trainers an der Seitenlinie wird daher Torwarttrainer Marian Unger fungieren, sagte HFC-Sprecher Lars Töffling.

Website HFC

HFC-Mitteilung

MZ-Bericht