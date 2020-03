Magdeburg/Halle (dpa/sa) - In unterschiedlichen Landesteilen Sachsen-Anhalts steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Laut dem Sozialministerium wurde der Erreger Sars-CoV-2 bei einem Paar aus Magdeburg nachgewiesen, das mit einer Reisegruppe in Südtirol unterwegs gewesen war. Zudem sei ein Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld erkrankt, der sich vermutlich im beruflichen Umfeld beim Training mit Teilnehmern aus mehreren Ländern angesteckt habe. Das Ministerium summierte gegen 13.30 Uhr landesweit elf Fälle.

Darin nicht enthalten waren drei Infizierte, über die die Stadt Halle zuvor informiert hatte. Alle drei betroffenen Patienten seien am Dienstag im Fieberzentrum in Halle getestet worden und seien in einer Reisegruppe aus Israel zurückgekehrt, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Aus der Gruppe sei zuvor schon eine Teilnehmerin positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Das Sozialministerium hatte am Vortag von der 69-Jährigen aus dem Saalekreis berichtet.

Der Landkreis Harz meldete am Mittwochnachmittag einen ersten Fall. Es handele sich um einen 56-Jährigen aus Blankenburg, der gemeinsam mit seiner Frau aus einem Ägypten-Urlaub zurückgekehrt sei. Bei der Ehefrau sei kein Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, sie sei aber an einer Lungenentzündung erkrankt und werde in einer Klinik behandelt.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte, Menschen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren oder Kontakt zu einem Verdachtspersonen hatten, sollten einen Arzt, ein Krankenhaus oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 anrufen, falls bei ihnen binnen zwei Wochen Krankheitssymptome wie Fieber oder Atemwegsprobleme auftreten.

Die Stadt Halle berichtete unterdessen, dass es im neu eingerichteten Fieberzentrum lange Wartezeiten und Warteschlangen von Patienten gibt, die sich testen lassen wollten. Es werde geprüft, die Kapazitäten zu erweitern.