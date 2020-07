Magdeburg (dpa/sa) - Die Stadt Magdeburg sucht eine neue Generalintendantin oder einen neuen Generalintendanten für ihr Theater. Bis die aktuelle Theater-Chefin Karen Stone in zwei Jahren ausscheide, solle ein bestmöglicher Übergang geschaffen werden, sagte Magdeburgs Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz am Montag in Magdeburg. Wünschenswert sei aus ihrer Sicht, wenn die Stones Nachfolgerin oder der Nachfolger eine Spielzeit schon als Gast mitgestalten könnte. Möglichst bis Jahresende solle eine Findungskommission dem Stadtrat einen Personalvorschlag unterbreiten.

Karen Stone leitet das Theater Magdeburg seit 2009. Ihr Vertrag endet nach der Spielzeit 2021/2022.

