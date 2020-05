Halberstadt (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt werden demnächst 108 weitere Schilder mit dem roten Eichhörnchen und der Notrufnummer der Feuerwehr auf die erhöhte Waldbrandgefahr hinweisen. An Straßen, Park- und Grillplätzen in Waldnähe sollen die Menschen für das Thema sensibilisiert werden, wie das Landeszentrum Wald am Mittwoch mitteilte.

"Bereits jetzt sind die Waldbrandgefahrenstufen vielerorts erhöht", sagte Jörg Borchardt vom Landeszentrum. Waldbrände können das komplizierte Ökosystem Wald für viele Jahre empfindlich stören und neben ökologischen auch zu schweren wirtschaftlichen Schäden führen.