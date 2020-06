Trainer Florian Schnorrenberg blickt vor der Partie in die Runde. Foto: picture alliance / Marius Becker/dpa Marius Becker

Halle (dpa) - Der neue Coach Florian Schnorrenberg kann Fußball-Drittligist Hallescher FC am Dienstag im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim (20.30 Uhr/Magentasport) nur von der Tribüne aus betreuen. Wie der Club auf dpa-Anfrage bestätigte, hat das neue Trainer-Duo Schnorrenberg/Daniel Ziebig am Montag den ersten von zwei vorgeschriebenen Corona-Tests absolviert. Als verlängerter Arm des neuen Trainers an der Seitenlinie wird Torwarttrainer Marian Unger fungieren, sagte HFC-Sprecher Lars Töffling.

Der HFC hatte sich am Montag nach nur fünf Spielen von Trainer Ismail Atalan getrennt und den früheren Großaspacher Trainer Schnorrenberg verpflichtet. Der Club aus Sachsen-Anhalt rangiert nach 13 sieglosen Spielen in Serie auf dem Abstiegsplatz 17.

