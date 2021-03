Magdeburg/Frankfurt (dpa/sa) - Ein neuer Airbus der Lufthansa ist am Donnerstag auf den Namen "Naumburg" getauft worden. "Das ist beste Werbung für Naumburg und unser Land", kommentierte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Namensgebung, wie die Staatskanzlei mitteilte. Durch die Benennung des Flugzeugs mit dem Namen der Unesco-Weltkulturerbestadt werde "auch international deutlich, Sachsen-Anhalt ist reich an Kultur und Geschichte und immer einen Besuch wert." Der frisch getaufte Flieger wird vom Flughafen Frankfurt am Main aus eingesetzt.

