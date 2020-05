Magdeburg (dpa) - Der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer ist von diesem Freitag an hauptamtlicher Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Er sei zuvor seit 2017 ehrenamtlicher wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung gewesen und löse nun Rüdiger Hütte ab, der seine Amtszeit nach fünf Jahren beende, teilte das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste am Donnerstag in Magdeburg mit. Lupfer war von 2002 bis 2007 außerplanmäßiger Professor für Kunstgeschichte an der Technischen Universität Dresden und ist seit 2002 Mitarbeiter der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wie es weiter hieß.

2015 hatten Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gegründet. Mit Mitarbeitern in Magdeburg und Berlin fördert die Stiftung schwerpunktmäßig die Erforschung und Rückgabe von NS-Raubgut und entwickelt die Provenienzforschung weiter.

