Magdeburg (dpa/sa) - Der gelernte Krankenpfleger und langjährige Manager im Gesundheitswesen, Hendrik Hahndorf, ist neuer hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt AWO Sachsen-Anhalt. Das Präsidium berief den 46-Jährigen aus der Altmark auf den Posten, wie die AWO am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Er folgt auf Wolfgang Schuth, der nach 30 Jahren an der Verbandsspitze in den Ruhestand gegangen war.

Hahndorf sei seit 2011 kaufmännischer Leiter im Heimverbund der Salus gewesen. 2014 habe er als Geschäftsführer Verantwortung für Medizinische Versorgungszentren an sieben Standorten in Sachsen-Anhalt übernommen. Seit 2018 war Hahndorf den Angaben zufolge zudem Geschäftsführer des Fachärztlichen Zentrums am Altmark-Klinikum Gardelegen GmbH.

Der AWO-Landesverband hat rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie arbeiten unter anderem in drei Fachkliniken, einem medizinischen Versorgungszentrum, Heimen für Menschen mit Behinderung, Rehaeinrichtungen für psychisch kranke Menschen, Seniorenzentren, Pflegediensten und Kitas.

Pressemitteilung AWO-Landesverband Sachsen-Anhalt

Info des AWO-Landesverbandes zur Verabschiedung von Wolfgang Schuth