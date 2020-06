Halle (dpa/sa) - In Halle soll ein neues Ausbildungszentrum der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Sachsen-Anhalt entstehen. Die Stadt habe die notwendige Baugenehmigung für das Projekt am Holzplatz an der Saale erteilt, teilte die Kommune am Mittwoch mit. Der künftige Komplex soll aus einem Zweigeschosser und einem eingeschossigen Bauteil, die miteinander verbunden sind, bestehen. Der Neubau soll bis zum Frühjahr 2022 fertig sein. Zu den Kosten wurden keine Angaben gemacht. Das künftige Ausbildungszentrum ermögliche es den Rettern, Personal zu schulen und die Nachwuchsarbeit fördern, hieß es.

Unweit des neuen DLRG-Objekts befinden sich bereits eine Schule samt Turnhalle sowie ein freies Theater. Zudem soll in der Nähe ein neues Planetarium entstehen. Das DLRG-Zentrum sei somit "ein wichtiger Baustein unseres neuen Holzplatz-Quartiers", erklärte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos).