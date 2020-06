Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind seit Montag fünf neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Drei davon seien in Magdeburg aufgetreten, teilte das Sozialministerium am Dienstag mit (Stand: 10.32 Uhr). Außerdem seien zwei neue Fälle im Landkreis Wittenberg verzeichnet worden.

Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land demnach bei 1857 Fällen. Davon wurden bislang 275 Personen im Krankenhaus behandelt. 58 mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierte Menschen sind gestorben. Nach Schätzungen sind bisher 1674 Menschen wieder genesen.

Mitteilung Sozialministerium Sachsen-Anhalt