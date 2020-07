Magdeburg (dpa/sa) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat angekündigt, den Prozess gegen den Attentäter von Halle zu beobachten. Dies sei ihm persönlich "sehr wichtig". Der Anschlag auf die Synagoge und den Imbiss habe ihn tief erschüttert, teilte der Bundestagsabgeordnete und frühere Grünen-Chef am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Für ihn sei es auch wichtig, vor Ort ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen und sich mit den Hinterbliebenen und Betroffenen zu solidarisieren.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwerbewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, begingen. Als er scheiterte, erschoss er in der Nähe eine 40 Jahre alte Frau und einen 20-Jährigen in einem nahe gelegenen Dönerladen. Das Geschehen streamte er live ins Internet. Am Dienstag beginnt in Magdeburg der Prozess gegen den Angeklagten.