Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Bürger melden online Missstände an die Stadt, und diese beseitigt sie: Seit gut fünf Jahren gibt es in Halle und Magdeburg spezielle Portale, um etwa auf Schlaglöcher, illegalen Müll oder kaputte Straßenlaternen hinzuweisen. Seit dem Start 2014 seien in der Landeshauptstadt rund 16 600 Meldungen eingegangen, teilte die Stadtverwaltung mit. In Halle sei die Anzahl der eingegangenen Meldungen stetig gestiegen, erklärte die Leiterin des Dienstleistungszentrums Bürgerengagement, Petra Reinhardt. Anfang 2014 war das eGovernment-Projekt "Sag’s uns einfach - der Sachsen-Anhalt-Melder" in Halle und Magdeburg gestartet.

