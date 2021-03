Magdeburg (dpa/sa) - Die Oppositionsparteien im Magdeburger Landtag haben gefordert, zusätzliche Lernangebote für Schülerinnen und Schüler nach dem monatelangen Distanzunterricht anzubieten. Klar sei, dass zusätzliche Angebote an Wochenenden oder in den Ferien nicht von den ausgelasteten Lehrerinnen und Lehrern kommen könnten, sagte der Fraktionschef der Linken, Thomas Lippmann, am Mittwoch. Eltern, die Nachhilfe für ihre Kinder suchten, müssten jedoch organisatorisch und finanziell von Land und Schulen unterstützt werden. Bei den eigentlichen zusätzlichen Lernangeboten sollte aus Sicht der Linken auf das Netz an privaten Nachhilfeorganisationen sowie Lehramtsstudierende und pensionierte Lehrkräfte gesetzt werden.

Der Landtag diskutiert am Donnerstag über die Frage, wie Lernrückstände bei Schülerinnen und Schülern ausgeglichen werden könnten. In Sachsen-Anhalt wurden die Schulen zwei Mal über längere Zeiträume geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. So gab es zu Beginn der Pandemie ab Mitte März wochenlang nur Fernunterricht und dann noch einmal ab Mitte Dezember.

Seit 1. März gibt es wieder eingeschränkten Schulbetrieb mit Präsenzunterricht für alle Klassenstufen. Linken-Fraktionschef Lippmann forderte, die Vermittlung von Unterrichtsstoff zu fokussieren. "Hört auf, den Kindern auf Biegen und Brechen Noten zu geben." Tests seien möglich, sollten aber nicht im Mittelpunkt stehen. Die AfD-Fraktion forderte, an den Grundschulen weniger Englisch- und dafür mehr Mathe- und Deutsch-Stunden anzusetzen. Zudem solle es Samstagsunterricht geben, um Rückstände aufzuholen.

