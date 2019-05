Berlin (dpa/bb) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und mehrere ostdeutsche Innenminister beraten heute über gemeinsame Projekte und die länderübergreifende Vernetzung in Sicherheitsfragen. Es geht unter anderem um ein gemeinsames Trainingszentrum der Polizei in Berlin und Brandenburg zur Terrorabwehr, um das geplante Berliner Informationszentrum Rechtsextremismus und um ein ähnliches Projekt zum Thema Rechtsextremismus in Sachsen.

Die Konferenz unter dem Titel Sicherheitskooperation Ost findet abwechselnd in den Bundesländern statt. Treffpunkt in Berlin ist die Oldtimer-Ausstellungshalle Classic Remise in Berlin-Moabit.