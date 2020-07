Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat mit Holger Paech einen neuen Kinder- und Jugendbeauftragten. Der frühere Pressesprecher des Sozialministeriums und Leiter des Referats "Frühe Hilfen und Kinderschutz" folge auf Gerd Keutel, der nach 13 Jahren in den Ruhestand gegangen sei, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mit. Paech will den jungen Sachsen-Anhaltern mehr Gehör verschaffen. "Kinder und Jugendliche haben Ideen zur Gestaltung ihrer Lebenswelt. Es ist ein Auftrag unserer Demokratie, ihnen frühzeitig zu vermitteln, dass sie etwas bewirken können", erklärte Paech.

Zudem seien Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Schwerpunkt seiner Arbeit. Paech ist Ansprechpartner für den Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Ziel sei eine wirksamere Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.

Pressemitteilung