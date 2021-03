Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg hat ein 32-Jähriger einen Paketzusteller angegriffen. Der 25 Jahre alte Zusteller sei am Mittwoch bei der Arbeit gewesen, als er und der 32-Jährige in Streit über eine Auslieferung gerieten, teilte die Polizei am Donnerstag in Magdeburg mit. Der 32-Jährige habe den Zusteller aus dessen Fahrzeug gezogen und habe ihn mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Als die Polizei vor Ort war, belegte der Mann den Paketboten noch mit fremdenfeindlichen Äußerungen.

