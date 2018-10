Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt können Parteien ab sofort bei der Landeswahlleitung ihre Teilnahme an den Kommunalwahlen ankündigen. Landeswahlleiterin Christa Dieckmann forderte die Parteien am Freitag dazu auf, ihre Wahlanzeigen - so der Fachbegriff - bis spätestens zum 18. Februar 2019 einzureichen. Am 26. Mai 2019 gibt es in Sachsen-Anhalt parallel Europa- und Kommunalwahlen. Gewählt werden Kommunalvertretungen, Ortschaftsräte und Ortsvorsteher.

Parteien, die zum Stichtag 3. Juli 2018 nicht im sachsen-anhaltischen Landtag oder im Bundestag vertreten waren, können laut Landeswahlleiterin nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie ihre Beteiligung an der Wahl bis 18. Februar nächsten Jahres schriftlich angezeigt haben. Außerdem muss der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft bestätigen.

