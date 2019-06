Die Baustelle für den Ersatzbau einer neuen Eisenbahnbrücke über den Ehle-Umflutkanal in Biederitz im Jerichower Land: Foto: Jens Wolf/Archiv Jens Wolf

Wer mit Entscheidungen von Behörden nicht einverstanden ist, kann beim Landtag eine Petition einreichen. Zuletzt kamen viele Beschwerden aus dem Bereich Straßenbau. Sind Petitionen ein erfolgversprechendes Mittel?

Magdeburg (dpa/sa) - Der Landtag bekommt vermehrt Beschwerden von Bürgern wegen fehlenden Lärmschutzes beim Straßenbau. Der Petitionsausschuss habe zuletzt häufiger mit Eingaben aus diesem Bereich zu tun gehabt, sagte die Vorsitzende des Gremiums, die Linken-Abgeordnete Christina Buchheim, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Bürger beschweren sich, dass bei Baumaßnahmen kein Lärmschutz mitgeplant wird." Der Ausschuss schaue sich dann die Situation vor Ort an, veranlasse etwa neue Messungen zur Verkehrsbelastung. Erfolg haben die Petitionen aber oft nicht. "Die Grenzwerte sind so gehalten, dass ein hoher Lärmpegel als zumutbar gilt", so Buchheim.

Insgesamt registrierte der Ausschuss im vergangenen Jahr 439 Petitionen und Eingaben. Das entspricht etwa dem Niveau des Vorjahres. Es zeichnet sich aber ein leicht sinkende Tendenz ab: 2016 waren es noch 512 Eingaben. Im Berichterstattungszeitraum von Anfang Dezember 2017 bis Ende November 2018 wurden 367 Petitionen abschließend beraten, achtmal trafen sich die Ausschussmitglieder vor Ort mit Betroffenen und beteiligten Behörden. Erfolg hatten die Petitionen eher selten: 13 bis 14 Prozent konnten positiv erledigt werden.

Die Enttäuschung bei den Betroffenen sei dann groß, berichtete Buchheim. "Sie sind häufig völlig gefrustet." Für viele sei eine Petition an den Landtag der sprichwörtlich letzte Strohhalm. Hinzu komme, dass die Ausschussmitglieder das Anliegen bei einem Vor-Ort-Besuch oft nachvollziehen könnten. Sind die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, kann der Ausschuss jedoch nichts ändern.

Trotzdem könne es hilfreich sein, wenn sich der Ausschuss mit dem Thema beschäftige, sagte Buchheim. "Wir haben die Möglichkeit, Bürger und Behörden zusammenzubringen und zu vermitteln." Es gehe darum, das Handeln der Verwaltung genau zu erklären. Oftmals könne man bei den Betroffenen auf diese Weise Verständnis und Akzeptanz für die Beweggründe einer Behörde erreichen. "Dialog auf Augenhöhe ist wichtig."

Als Beispiel führte Buchheim zahlreiche Beschwerden zur Umsetzung des europäischen Artenschutzprojekts Natura 2000 an. Viele Sorgen, bestimmte Gebiete nur noch eingeschränkt nutzen zu können, hätten in Gesprächen mit den Behörden vor Ort ausgeräumt werden können.

Buchheim kritisierte, dass in den Landkreisen häufig ein strukturiertes Beschwerdemanagement fehle. Der Petitionsausschuss beschäftige sich deshalb häufig mit kommunalen Problemen, die sich schneller und einfacher vor Ort hätten lösen lassen. Die Bürger wüssten aber vielfach nicht, wohin sie sich wenden könnten. "Diese Strukturen existieren häufig einfach nicht", sagte Buchheim.

Dem Petitionsausschuss gehören zwölf Landtagsabgeordnete an. Das Gremium bemüht sich, bei Ungerechtigkeiten und Benachteiligung durch staatliche Stellen Lösungen zu finden. Bei Rechtsstreitigkeiten, die ein Fall für Gerichte sind, kann der Ausschuss in der Regel nichts machen.