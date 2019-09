Dessau-Roßlau (dpa) - Neue Investitionen im BioPharmaPark in Dessau-Roßlau: Das Unternehmen Merz hat am Mittwoch eine neue Produktionsstätte zur Herstellung von Mitteln für die ästhetische Medizin eröffnet. In das neue Gebäude zur Produktion so genannter Dermalfiller seien rund 15 Millionen Euro investiert worden, teilte das Unternehmen mit. Damit werde die Palette der in Dessau hergestellten Produkte erweitert. Am Standort beschäftigte Merz rund 150 Mitarbeiter.

Das Unternehmen Oncotec, das seit 22 Jahren Arzneimittel in Dessau produziere, investierte 35 Millionen Euro in seine neuen Anlagen, wie es weiter hieß. Oncotec stellt Krebs- und Autoimmun-Arzneimittel her. In Dessau beschäftigt es nach eigenen Angaben rund 300 Menschen. Am Mittwoch präsentierte das Unternehmen eine robotergesteuerte Abfülllinie und eine vollautomatische Spritzensichtungsanlage.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lobte die Innovationskraft des BioPharmaParks. Er habe sich zu einem weltweit agierenden Zentrum der Pharma- und Biotechnologie entwickelt. Oncotec und Merz reihten sich ein in eine Vielzahl von Firmen, die sich mit neuen Investitionen zum Standort Sachsen-Anhalt bekennen. Es seien weitere erfreuliche Beispiele dafür, dass sich die mittelständischen Unternehmen im Land wettbewerbsfähig aufstellten.

