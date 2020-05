Halle (dpa/sa) - Die Polizei hat in einem Mehrfamilienhaus und einer Gartenparzelle in Halle 32 Cannabispflanzen gefunden. Die nahezu erntereifen Pflanzen wurden beschlagnahmt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Die Ermittler gehen hier von einer Ernteertragsmenge im oberen dreistelligen Grammbereich aus", heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Ein 51-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, ein Haftbefehl wurde beantragt.

Polizeimeldung