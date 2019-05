Halle (dpa/sa) - Die Polizei hat einer 19-Jährigen in Halle ihr verloren gegangenes Portemonnaie zurückgebracht und dabei den Zorn ihres Freundes auf sich gezogen. Die Beamten klingelten am späten Dienstagabend an der Wohnungstür der jungen Frau, um die Geldbörse zu übergeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die 19-Jährige öffnete, rochen die Beamten Cannabis und stellten sie zur Rede. Der Freund der jungen Frau mischte sich in das Gespräch ein und wurde aggressiv. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,2 Promille bei dem Mann. In der Wohnung fanden die Beamten später Cannabissamen und -blüten.