Hettstedt (dpa/sa) - Die Polizei ermittelt nach dem Fund eines Toten in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) zur Todesursache des Mannes. In der Wohnung hatte die Polizei eine größere Menge Drogen sichergestellt, wie sie am Donnerstag mitteilte. Sie war am Morgen von Bekannten des 37-Jährigen alarmiert worden, die den Mann in dessen Wohnung gefunden hatten.

Pressemitteilung der Polizei